Frühlingsfest mit Konzert Blau-Weiß Hartefeld tanzt in den Frühling

Hartefeld · Der Spielmannszug lädt zum Frühlingsfest auf den alten Schulhof an der Hartefelder Dorfstraße ein. Besonders Familien kommen auf ihre Kosten. Mit dabei ist auch die Band „Gentlemen on the road“.

25.04.2024 , 15:15 Uhr

Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie verspricht das Hartefelder Frühlingsfest. Foto: hvs

Gut gelaunt und mit Schwung in den Frühling tanzen: Dazu lädt der Spielmannszug „Blau-Weiß“ Hartefeld am Samstag, 4. Mai, ab 17 Uhr auf den alten Schulhof an der Hartefelder Dorfstraße ein. Zahlreiche Attraktionen rücken besonders die Familien in den Fokus. Während bei der Kinderschminkaktion und der Ballonkunst von Bellerfant Kinder und Erwachsene ihren Spaß haben sollen, sind an Kickertischen, Nagelholz oder beim „Heißen Draht“ Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen gefragt. Passend zum Pfadfinderjubiläum, das über Pfingsten in Hartefeld gefeiert wird, präsentiert der Spielmannszug zum Frühlingsfest ein Konzert der aus der Pfadfinderschaft entstandenen Formation „Gentlemen on the road“. Blau-Weiß-Vorsitzender Norbert Clancett: „Die Band steht für Vielfalt und überzeugt mit einer Mischung aus Country- und Folksongs sowie Rock und Pop. Auch Lagerfeuermusik wird bei uns nicht fehlen.“ Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste mit niederrheinischem Reibekuchen und Apfelkompott sowie einem großen Angebot vom Grill. Mit dabei ist auch der Gelderner Weinmarkt „Le Wing“. Michael Banse serviert erlesene Weine aus verschiedenen Anbauregionen. Dazu sorgt „Blau-Weiß“ für kühle Erfrischungen am Getränkepavillon. Speziell für die Kinder wird es auch ein großes Eis-Angebot auf dem alten Schulhof geben. Der Eintritt ist frei.

(webe)