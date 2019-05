Diebe in Gaststätte : Einbrecher in Kapellen

Kapellen Unbekannte Täter sind in Kapellen am Montag gegen 4 Uhr an der Langen Straße in einen Garten eingedrungen. Von dort versuchten sie, ein Fenster an einer angrenzenden Gaststätte aufzuhebeln. Ein Anwohner hörte Lärm und schaltete das Licht ein.

