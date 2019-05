Leichtathletik : Erfolgsbilanz des TSV Weeze beim Moerser Schlosspark-Lauf

Marianne Spronk vom TSV Weeze lief beim 5000-Meter-Lauf im Moerser Schlosspark wieder einmal als Siegerin über die Ziellinie. Foto: Wolfgang Birkenstock

Weeze (RP) Die Lang- und Mittelstreckler aus den Reihen der Leichtathletik-Abteilung des TSV Weeze präsentieren sich aktuell wieder in einer glänzenden Verfassung. Bei der mittlerweile 42. Auflage des Moerser Schlossparklaufs waren zwölf Sportler im blau-gelben Weezer Trikot mit von der Partie.

Folgende vier Sportlerinnen und Sportler steuerten in ihren jeweiligen Altersklassen Siege zur Erfolgsbilanz bei: Über 5000 Meter hatten Michaela Born (W55, 21:37 Minuten), Marianne Spronk (W70, 25:17 Minuten) und Werner van Dongen (M60, 20:52 Minuten) jeweils die Nase vorn. Über 10.000 Meter setzte sich Anita Hermann in ihrer Altersklasse W55 in 46:45 Minuten durch. Theo Toonen erlief sich in 43:27 Minuten einen guten dritten Platz in der M60. Weitere erfreuliche Resultate steuerten Claudia Seegers, Johannes-Wilhelm Kühnen, Wolfgang Heymann, Hans-Peter Geurtz, Franz van Dongen und Ferdi Pellen bei.

Beim traditionellen Flürener Halbmarathon ließ Erika Schoofs über 21,1 Kilometer ihre Konkurrentinnen in der Altersklasse W 50 in 1:44,47 Stunden hinter sich. Ihr Bruder Werner van Dongen hatten bei den M60 in 1:33,41 Stunden die Nase vorn. Über einen zweiten Platz freute sich Hans-Peter Geurts (M70) in 2:03,31 Stunden. Er hatte einige Tage zuvor in Moers schon die Strecken über 5000 und 10.000 Meter absolviert.