Verkehr in Wachtendonk : Wachtendonk im Netzwerk für mehr Mobilität

Wachtendonk Bürgermeister Paul Hoene aus Wachtendonk bekam von der NRW-Verkehrsministerin die Urkunde für den Beitritt der Gemeinde. Die Bürger sollen vom Auto auf andere Verkehrsmittel umsteigen.

Diese Expertise nutzt nun auch Wachtendonk. Vor der Kulisse des „Dortmunder U“ nahm Bürgermeister Hoene von Ministerin Brandes, die Beitrittsurkunde entgegen. „280 Kommunen in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW eng zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, so die Verkehrsministerin. Gefördert wird die Arbeit des ZNM außer durch die Landesregierung auch durch die Unfallkasse NRW.