Frau aus Meerbusch angeklagt : Geldstrafe für Wachtendonker Restaurantbetreiberin

Der Fall wurde vor dem Amtsgericht Geldern verhandelt. Foto: Bianca Mokwa

Geldern/Wachtendonk Die Frau wurde verurteilt, weil sie einem Serben „Beihilfe zum illegalen Aufenthalt“ gegeben haben soll. Einen weiteren Anklagepunkt hat das Gericht fallengelassen.

Eine Frau aus Meerbusch wurde vom Amtsgericht Geldern zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à zehn Euro, also insgesamt 500 Euro, verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten gefordert.

Die Frau wurde des „Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Beihilfe zu unerlaubtem Aufenthalt“ angeklagt. Wie berichtet, hat die Angeklagte ein Restaurant in Wachtedonk betrieben. Dort soll im Januar 2020 ein Mann aus Serbien – dem Heimatland der Angeklagten – nach Deutschland eingereist sein, anfangs mit einem gültigen Touristenvisum. Jedoch ohne Arbeitsvisum. Außerdem soll er über dem angrenzenden Fitnessstudio, das von der Schwester der Angeklagten betrieben wurde, gewohnt haben. Der Serbe ist von Beruf Koch, der Vorwurf ist: Er hat schon dort gearbeitet und gewohnt, ohne ein gültiges Visum zu besitzen. Die Angeklagte sagte jedoch, dass er erst im Mai in das Restaurant gekommen sei, da habe man sich auch bemüht, ein Visum und eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. „Wir haben alles verschickt. Dann hieß es, dass es sechs bis acht Wochen dauert – wegen Corona“, sagte die Angeklagte.

Der Prozess wurde Anfang März unterbrochen, weil die Aussagen der Zeugen laut Richterin Lokstedt damals nicht ausreichten, um ein Urteil zu fällen. Es wurden weitere Zeugen geladen, am Montag wurde der Prozess in Geldern fortgesetzt. Und dabei schien es auch weiterhin erst einmal so, als würden die Zeugen die Angeklagte fürs Erste entlasten. „Ich habe den Koch erst Ende Mai gesehen“, sagte ein ehemalige Mitarbeiterin der Angeklagten vor Gericht. „Er kam, um sich vorzustellen, um zu zeigen, was er kann. Er war zum Probearbeiten da.“ Wo wohnte, habe sie nicht gewusst.

Ein zweiter Zeuge verstrickte sich in Widersprüche. Er sagte, er habe den serbischen Koch einmal gesehen, als er – nachdem der Zeuge schon nicht mehr in dem Restaurant gearbeitet hatte – „seine Sachen“ abholen wollte. Erst sprach er davon, dass das schon 2019 gewesen sei, dann soll er den Koch doch im Januar 2020 gesehen haben. Zu Gericht sei er gegangen, ohne zu wissen, um was es geht. Angesprochen wurde er von einer „Freundin“ und einer ehemaligen Mitarbeiterin im Wachtendonker Restaurant. Diese Frau hatte schon am ersten Prozesstag ausgesagt, den Serben vor dem Restaurant gesehen zu haben. Sie wurde aber von der Verteidigung als „wenig glaubwürdig“ eingestuft.

Denn: Die Zeugin befand sich in einem arbeitsrechtlichen Streit mit der Angeklagten, es ging um mutmaßlich nicht gezahlte Gehälter und Einkäufe. Verteidiger Bernd Eichholz sagte: „Was nicht passt, das ist die Manipulation, die eine Zeugin im Hintergrund betreibt.“ Es kamen noch zwei weitere Zeugen, die auch von der Richterin als glaubwürdig eingestuft wurden. Sie sind ehemalige Mitarbeiterinnen des Fitnessstudios und haben sich beim Amtsgericht gemeldet.

„Der Koch hat dort über dem Fitnessstudio in einem der Zimmer gewohnt“, sagte eine der Zeuginnen. Und er habe zu dieser Zeit – im Januar 2020 – auch schon im Restaurant als Koch gearbeitet. Zum Beweis legte sie einen Facebook-Chat mit dem Koch vor, datiert auf den Februar 2020. Die zweite Zeugin, ebenfalls ehemalige Mitarbeiterin des Fitnessstudios, bestätigte diese Angaben. „Meiner Auffassung nach hat er dort schon im Januar gearbeitet“, sagte sie vor dem Amtsgericht.