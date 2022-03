Arbeitsagentur übergibt Zertifikat für Nachwuchsförderung : „Ausgezeichnete“ Ausbildung bei Pellens

Pont Die Agentur für Arbeit Wesel hat das Gelderner Gartenbauunternehmen Pellens Hortensien geehrt. Barbara Ossyra überreichte das Zertifikat für Nachwuchsförderung“ an Andreas Pellens.

Als vorbildlichen Ausbildungsbetrieb hat die Agentur für Arbeit Wesel das Gelderner Gartenbauunternehmen Pellens Hortensien geehrt. Das „Zertifikat für Nachwuchsförderung“ wird einmal im Jahr im Rahmen der bundesweiten Woche der Ausbildung an einen Betrieb im Zuständigkeitsgebiet der Agentur Wesel verliehen. Das Familienunternehmen aus Geldern ist das 14. Unternehmen im Kreis Kleve , das die Auszeichnung erhält.

Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, überreichte das Zertifikat an Andreas Pellens und erläuterte, warum genau dieses Unternehmen ausgewählt wurde: „Pellens Hortensien bildet seit über 30 Jahren mit hohem Engagement seine Fachkräfte von morgen aus“, sagte sie. Auch 2022 werden wieder mehrere Ausbildungsplätze im Bereich Gartenbau sowie zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel besetzt. „Ebenso hervorzuheben ist die Bereitschaft, Umschülern sowie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eine nachhaltige berufliche Perspektive zu bieten. Die Darstellung als Ausbildungsbetrieb gelingt über die Firmen-Webseite und die Social-Media-Kanäle, die Teilnahme an Ausbildungsmessen und Aktionstagen wie dem Girl’s Day. Mit dieser Offenheit und einem engagierten Team ist man gut für künftige Herausforderungen gerüstet“, lobte Ossyra beim Besuch in Geldern.