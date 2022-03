Holländer See in Geldern : Autos durch spitze Metallhaken auf der Straße beschädigt

Holländer See in Geldern

Diese Haken lagen auf der Straße am Holländer See. Foto: Polizei

Geldern Unbekannte Täter haben am Sonntag mehrere Metallhaken aus einem Krötenschutzzaun an der Straße „Am Holländer See“ gezogen und diese auf die Fahrbahn gelegt.

Wie die Polizei am Dienstag dazu weiter mitteilte, dienen die etwa 40 Zentimeter hohen, verzinkten Metallhaken dazu, die Krötenschutzwand in Form einer langen Kunststoffplane in der Erde zu befestigen.

Ein zweiter Haken war unter einen Seat geraten. Ob auch dieses Auto beschädigt wurde, war noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Metallhaken lagen in Höhe der Fußgänger-Unterführung unter dem alten Bahndamm auf der Fahrbahn.

Die Krötenzäune leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Viele freiwillige Helfer sind wie jedes Jahr auch in diesem Frühjahr wieder unterwegs, um zu verhindern, dass zu viele Frösche und Kröten überfahren werden. Die Unbekannten Täter haben nun so einen Schutzzaun beschädigt und dazu noch Autofahrer gefährdet. Ein Schlag ins Gesicht für die Arbeit der ehrenamtlichen Naturschützer.

Am Schicksbaum in Krefeld

Am Schicksbaum in Krefeld : Fahrer wird bei Unfall in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Innenstadtbelebung führt zu Diskussionen in Geldern : After-Work-Party in Planung

Diese installieren und reparieren die Krötenschutzzäune, die die Tiere zu Eimern leiten, die in den Boden versenkt wurden. Die Tierschützer tragen die Tiere dann in der Morgendämmerung über die Straße. Spät abends wird nochmals kontrolliert. An der Kreisstraße 40, die von Geldern nach Wachtendonk führt, befinden sich an mehreren Stellen wichtige Laichgewässer für die Tiere. In Höhe Winternam etwa gibt es seit einigen Jahren einen Amphibientunnel unter der Straße. An anderen Stellen kommen die Zäune zum Einsatz.