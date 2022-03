Besonderes Fest in Straelen : 90-Jähriger heiratet in Seniorenheim

90-Jähriger heiratet in Seniorenheim

Besonderes Fest in Straelen

Straelen Heinz Arthur Seidel und Christine Trienekens haben sich im Kursana das „Ja“-Wort gegeben. Pfarrer Ludwig Verst von der Straelener Gemeinde St. Peter und Paul segnete das Paar.

Unbedingt noch einmal heiraten, bevor es zu Ende geht – das war Heinz Arthur Seidels größter Wunsch. Als der 90-Jährige nach einem Krankenhausaufenthalt in das Kursana-Domizil in Straelen zurückkehrte, hielt er bei einem emotionalen Wiedersehen mit Christine Trienekens um ihre Hand an. Sie sagte „Ja“, und sogleich wurde der Pfarrer bestellt.