Gartenbau in Straelen : Cox wächst um 3000 Quadratmeter

Herbert Klingenburg, Leiter der Logistik bei Cox, in der neuen Halle. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Herongen Der Blumengroßhandel in Herongen hat eine neue Halle in Betrieb genommen. Beliefert werden Kunden in ganz Deutschland und weiteren fünf Ländern. Die nächste Erweiterung ist schon in Vorbereitung.