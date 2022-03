Verkehrswende in NRW : Auch Alpen gehört jetzt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW

Alpen Alpen ist aufgebrochen, die Mobilitätsangebote vor Ort auf Zukunft hin zu denken, Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dazu sichert sich die kleine Gemeinde breit angelegte Unterstützung. Sie ist eine von nun 280 Kommunen in NRW im Zukunftsnetz NRW.

Die Expertise im kommunalen Netzwerk will auch Alpen nutzen. Vor der Kulisse des „Dortmunder U“ überreichte Verkehrsministerin Ina Brandes Bürgermeister Thomas Ahls die Beitrittsurkunde. „280 Kommunen in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn, aufs Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, sagte die Ministerin. „Gemeinsam sorgen wir für mehr Lebensqualität und saubere Luft“, so Brandes. Deshalb fördere die Landesregierung die wichtige Arbeit des Zukunftsnetzes Mobilität.