Gesunde Lebensführung in Alpen : Hausputz für Körper und Seele

Gesunde Lebensführung in Alpen

Alpen Heilfasten setzt Energie frei. Herbert Oymann und Mediziner Norbert Koch haben auf der Bönninghardt wieder eine Gruppe beim Fasten begleitet.

Satte 64 Kilogramm abgenommen – und das in nur sieben Tagen. So lautet zumindest die Bilanz der elfköpfigen Heilfastengruppe von Herbert Oymann. Knappe sechs Kilogramm Gewichtsverlust pro Person sind aber nur ein Randaspekt, der Hintergrund ist ein ganz anderer. „Es geht darum, Körper und Seele zu reinigen. Gerade in der Pandemie und im Homeoffice haben viele Menschen sehr opulent gelebt“, sagt Oymann und warnt davor, den einwöchigen Verzicht auf Nahrungsaufnahme auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte das Heilfasten mal probieren, rate ich ab. Man muss das wirklich wollen und seinem Umfeld unmissverständlich klarmachen: Das ist meine Woche!“ Seit 36 Jahren betreut Oymann die Heilfastengruppen auf der Bönninghardt, macht selber mit und hat ein Näschen dafür, wer es ernst meint und wer nicht.