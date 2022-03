Durchs Rheinvorland in Orsoy und Eversael : Wandern mit Landtagsmitglied René Schneider

René Schneider lädt zur gemeinsamen Wanderung ein. Foto: Chrisi Stark

Rheinberg Wanderbegeisterte lädt der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider für Sonntag, 27. März, um 13 Uhr, zu einer Runde durch das Rheinvorland in Orsoy und Eversael ein. Die rund zehn Kilometer lange Wanderung startet am Parkplatz am Hafendamm/ Nordwall in Orsoy.

„Ich habe mir eine schöne Route durch das Rheinvorland ausgesucht, vorbei am Deich, dem Hasenpfad in Eversael und der Drießener Mühle“, so René Schneider. Der geprüfte Wanderführer liebt die Touren durch die niederrheinische Heimat und bietet deshalb regelmäßig Wanderungen an verschiedenen Orten in seinem Wahlkreis an.

Nach rund zweieinhalb Stunden endet die Wanderung wieder am Treffpunkt. Wer möchte, kann im Anschluss noch im Café „Tante Ella“ einkehren. Ansonsten gilt bei der Wanderung die klassische Rucksackverpflegung. Um Anmeldung zur Wanderung wird gebeten, bei Hannah Bollig unter Telefon 02842 2790092 oder hannah.bollig@landtag.nrw.de). Die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Bestimmungen sollen bitte beachtet werden.

