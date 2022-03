Forderung der Grünen : FDP sieht keinen Anlass für Hotspot-Regelungen in NRW

Düsseldorf Die Grünen fordern, dass ganz NRW zum Corona-Hotspot erklärt wird. Das lehnt die FDP ab. Die Neuinfektionen seien in den vergangen Tagen leicht gesunken.

Die in Nordrhein-Westfalen mitregierende FDP hat Forderungen nach Hotspot-Regelungen für schärfere Corona-Maßnahmen eine Absage erteilt. In NRW sei die Rate der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen leicht gesunken, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, am Montag in Düsseldorf. „Wir sehen daher keine Notwendigkeit, aktuell Hotspot-Regelungen in NRW einzuführen.“