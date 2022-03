Rohstoffgewinnung am Niederrhein : Heißer Protest gegen Kies-Pläne im Regen

Auch in der Bönninghardt flammte der Widerstand gegen ungebremsten Kiesabbau wieder auf – aus Solidarität mit den Nachbarn. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg/Alpen Trotz schlechten Wetters gingen allein in Rheinberg und Alpen rund 300 Menschen gegen die Ausweisung zusätzlicher Flächen für die Kiesindustrie auf die Straße. Die Protestler hoffen auf massenhafte Eingaben gegen den Regionalplan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl und Sabine Hannemann

Rund 300 Menschen sind allein in Alpen und Rheinberg am Sonntag dem Aufruf des Niederrheinappells gefolgt und gegen die Kiespläne im Regionalplan des Regionalverbandes Ruhr (RVR) auf die Straße gegangen. Mehr als 200 Menschen demonstrierten in Budberg. Vom Parkplatz am Friedhof aus marschierten sie über die Wolfskuhlenallee in Richtung Hoher Weg, wo sich der Schwimmbagger aktuell in die Landschft frisst. Über die hohe Teilnehmerzahl trotz starkem Regen freute sich der Veranstalter der Bürgerinitiative ‚Kieswende Jetzt!‘, Klaus Leonhards. Er sprach von einem „überwältigenden Zuspruch“.

Am Haltepunkt Hoher Weg könne täglich beobachtet werden, mit welcher Geschwindigkeit Boden verloren gehe, so Leonhards: „Es dauert nicht mehr lange, dann wechselt der Schwimmbagger die Straßenseite Richtung Reitverein.“ Unterstützung erfuhr die Bürgerinitiative vom wahlkämpfenden SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider. Er forderte mehr Zeit für Einwände gegen den Regionalplan sowie eine Baustoffwende. Rund 200 Mio. Tonnen mineralische Bauabfälle fielen jährlich an, könnten recycelt werden und Kies und Sand ersetzen“, so Schneider. Zwei Drittel des jährlichen Bedarfs könne alternativ beschafft werden.

Info So kann man gegen Regionalplan stimmen So geht‘s Ein Musterformular für Ingaben kann man sich von der Homepage www.kieswende-rheinberg.de herunterladen. Hier erfährt man auch, wie‘s geht.



Helfer Wer trotzdem Probleme damit hat, darf sich gerne „bei mir melden“, sagt Peter Nienhaus von den Grünen in Alpen. „Wir liefern sehr viele inhaltliche Argumente“, verspricht er.

Das Zuviel an Auskiesung und Zerstörung der Heimat verurteilte auch Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde. Von einem Trauerspiel rund um den Heesenhof sprach Ernst Barten. „Unser Hof ist schon mal abgegraben worden“, so der Ratsherr der Grünen. Die Geschwindigkeit, mit der Flächen, landschaftliche Identität und Heimat verschwänden, mache ihm Angst.

In Budberg marschierten rund 200 Leute, um die Kiesbagger aufzuhalten – wegen des starken und anhaltenden Regens aber kürzer als ursprünglich geplant. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Auch in der Bönninghardt wurde demonstriert, obwohl die Kiesbagger hier gestoppt scheinen. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir vorläufig raus sind aus dem Planungshorizont“, sagte Ortsvorsteher Herbert Oymann vor rund 30 Mitstreitern vor dem Haus von Familie Rosemann. Die Heier wollten ihre Solidarität mit dem Aktionsbündnis Niederrheinappell bekunden. „Der halbe Niederrhein ist wegen der exorbitant hohen und für uns nicht akzeptablen Flächenplanung des RVR in Aufruhr. Riesige landwirtschaftliche Flächen werden für immer verschwinden“, so Oymann. Das wollten die Menschen am Niederrhein nicht mehr länger hinnehmen.

Wie nah der Kiesabbau an die Wohngebiete heranrückt, zeigt sich in Alpen. Hier waren trotz Dauerregens rund 50 Menschen an die Ecke Lintforter Straße/Rheinberger Straße gekommen. Nur etwa 1200 Meter vom Rathaus entfernt, beginnt hier eine Abgrabungsfläche von gut 40 Hektar, das entspricht etwa 100 Fußballfeldern. „Der Kiesabbau vor der eigenen Haustüre bewegt viele Leute“, sagte Peter Nienhaus, der neben Bürgermeister Thomas Ahls auch die Ratsherren Matthias Schuscik (Die Partei) und Thomas Hommen (FDP) sowie viele Anwohner begrüßte.

In Drüpt versammelten sich rund 50 Demonstranten, um gegen den Verlust von Landschaft zu protestieren – darunter auch Bürgermeister Thomas Ahls. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Nienhaus und seine Mitstreiter setzen auf eine weitere Protestwelle aus der Bürgerschaft bis zum Ende der Einspruchsfrist für den Regionalplan am 29. April. Ob Bedenken hinsichtlich Naturschutz, Landwirtschaft oder dem Verlust von Bauland vorliegen, sei letztendlich nicht entscheidend, sagt Peter Nienhaus: „Jede Einwendung muss bearbeitet werden. Es geht um eine Politik der kleinen Nadelstiche, die erst mal Zeit bringt.“ Zeit, um weitere Argumente anzuführen wie etwa das Grundwasserproblem. Nienhaus: „Auf den Seen verdunstet sehr viel Grundwasser, und es muss es erst aufwändig gereinigt werden, um dann als Trinkwasser genutzt zu werden.“ Auch Seite C 1

(sabi/erko)