Übersicht des Dienstleistungsbetriebs Rheinberg : Viel Neues im neuen Abfallkalender

Rheinberg Ab Ende März geht die Übersicht des Dienstleistungsbetriebs der Stadt Rheinberg mit der Post an alle Rheinberger Haushalte. Der neue Plan gibt bis Ende Dezember.

Noch bis zum 30. April ist der Abfallkalender des Dienstleistungsbetriebs der Stadt Rheinberg (DLB) gültig. Deswegen verteilt die Stadt schon bald die neuen Abfallkalender, die ab dem 1. Mai Auskunft darüber geben, was wann wo abgefahren wird. Ab Ende März wird die Deutsche Post die druckfrischen Exemplare an alle Rheinberger Haushalte verteilen.

Neu ist auch die Aufnahme von zwei Veranstaltungsterminen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Das Stadtradeln findet in der Zeit vom 8. bis zum 28. Mai statt. Die Nachhaltigkeitswochen werden vom 3. bis 18. September zentrale Themen in Rheinberg sein. Jens Harnack von der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Stadt Rheinberg ist für Nachfragen unter der Rufnummer 02843 171-493 oder per E-Mail an jens.harnack@rheinberg.de erreichbar.