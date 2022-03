Investition in eine Lüftungsanlage beim SV Concordia Ossenberg : Stadtsportverband zahlt Zuschuss

Investition in eine Lüftungsanlage beim SV Concordia Ossenberg

Rheinberg Rheinberger Verband gibt 13.000 Euro für die Lüftungsanlage, für die der SV Concordia Ossenberg eine Förderung beantragt hat. Dadurch kann die Stadt trotz angespannter Haushaltslage den SV Budberg mit 17.000 Euro unterstützen.

Die Rahmenbedingungen sind für alle Rheinberger Sportvereine aufgrund der Corona-Pandemie schwierig. Hinzu kommt, dass die Haushaltslage der Stadt angespannt ist. Daher hat der Vorstand des Stadtsportverbandes Rheinberg beschlossen, dass der Stadtsportverband einen städtischen lnvestitionszuschuss an Concordia Ossenberg in Höhe von 13.131 Euro für eine Lüftungsanlage im Sportcenter übernimmt. Dies ermöglicht, dass der SV Budberg einen erforderlichen Zuschuss in Höhe von rund 17.000 Euro von der Stadt Rheinberg erhalten kann. Die finanzielle Situation des Stadtsportverbandes lasse dies derzeit zu, sagt SSV-Vorsitzender Frank Tatzel.