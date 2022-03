Frühjahrstreff in Xanten : Polit-Prominenz unterstützt CDU-Landtagskandidaten vor Ort

Xanten Die Senioren Union lädt zum politischen Frühjahrstreff ins Xantener Schützenhaus ein. Dazu kommt auch ihr Bundesvorsitzender Otto Wulff.

Der Wahlkampf zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 kommt nicht so richtig in Schwung. Es ist auch nicht verwunderlich bei den schrecklichen Ereignissen, die in der Ukraine stattfinden und dem russischen Angriffskrieg. Ein Ende des blutigen Szenarios ist nicht abzusehen. Außerdem fordert die Corona-Pandemie die Menschen weiterhin. Die Senioren Union im Kreis Wesel, mit fast 1200 Mitgliedern ein starker Teil der CDU, möchte dennoch darüber informieren, worum es am 15. Mai geht – immerhin wird in knapp acht Wochen gewählt.