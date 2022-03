Corona-Protest im Kreis Kleve geht weiter : Trotz Lockerungen weiter Corona-Spaziergänge

Kreis Kleve Seit dem 20. März sind die Corona-Maßnahmen deutlich gelockert. Spaziergänger sind trotzdem unterwegs. Politiker warnen vor neuen Verschwörungsmythen.

Die Zahl der Spaziergänger ist aber stark zurückgegangen. Vor einigen Wochen kamen noch 400 Personen nach Kleve, Ende Februar waren es 160, jetzt zogen am Montag noch 120 Menschen durch die Stadt. In Geldern, wo es Ende Februar noch knapp 100 Kritiker gewesen waren, liefen diesmal 60 mit. In Issum und Nieukerk (jeweils 50 Ende Februar) waren mit 38 und 20 Spaziergängern ebenfalls weniger Menschen unterwegs. In Rees (40 Teilnehmer) und Emmerich (31) zählte die Polizei in etwa die gleiche Zahl an Teilnehmern wie vor drei Wochen. Kurios: In Kevelaer kamen mit 26 Spaziergänger exakt so viele wie Ende Februar.