Hilfe für die Ukraine : Die Spendenergebnisse der Ukraine-Benefizabende

Straelen/Kevelaer Die Organisatoren sind überwältigt von der Spenden- und Hilfsbereitschaft der Zuschauer, der Künstler, von Firmen und Verwaltungen.

) Von einer beeindruckenden Spendensumme spricht der Kulturring Straelen. Bei dem von ihm organisierten Benefiz-Konzert „Musik(er) für den Frieden“, das am 11. März auf dem Straelener Marktplatz stattfand, kam ein Erlös von 20.624,40 Euro zusammen. Die große Spendenbereitschaft der Besucher sei sowohl für den Kulturring als Veranstalter als auch für alle Musiker, die auf den zwei Bühnen ihre Auftritte hatten, überwältigend, teilte der Verein mit. Nach Zählung und Prüfung aller Spendeneingänge überweist der Kulturring den Betrag an die Ukraine-Hilfe von Caritas-International, die Teil des Aktionsbündnis Katastrophenhilfe Deutschland ist. Caritas-International unterstützt mit dem Geld die dringend erforderliche Nothilfe der ukrainischen Kollegen in den Caritas-Centren unmittelbar vor Ort. Der Kulturring bedankt sich bei den Besuchern, den Musikern, den Firmen sowie bei der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Bernd Kuse als Schirmherrn für die Spendenbereitschaft und enorme Unterstützung.

Die am 12. März im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus kurzfristig organisierte Benefizveranstaltung für die Ukraine hat mit 7300 Euro (Stand: 18. März) ebenfalls ein tolles Spendenergebnis eingebracht.Die Summe erfuhr der Organisator und Macher Karl Timmermann telefonisch von Dr. Daniela Lesmeister (I.S.A.R.), die für das Geld notwendige medizinische Ausrüstung für die Ukraine besorgt und trotz der Gefahren mit einem Team von I.S.A.R. direkt zu den Krankenhäusern in der Nähe Kiews fährt, um dort zu helfen. Daniela Lesmeister zeigte sich nicht nur begeistert von der großartigen Summe, sondern auch von dem kurzweiligen Programm, das auf der Bühne geboten wurde. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Spender und natürlich an das gesamte Ensemble auf und hinter der Bühne.