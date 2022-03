Vorgarten-Wettbewerb : Kevelaer kämpft gegen Schottergärten

Kevelaer Ein Wettbewerb soll die Bürger dazu anregen, mehr Grün vor das Haus zu pflanzen. Tipps dazu gibt es von der Stadtverwaltung Kevelaer.

Wer einen naturnahen Garten anlegt, vermeidet die Ausbreitung solcher „Unkräuter“ von vorneherein und kann durch die Auswahl heimischer Bepflanzung einen vielseitigen Lebensraum für Insekten schaffen. Außerdem kann das Regenwasser direkt vor Ort versickern, da der Boden nicht wie bei Schottervorgärten durch eine Vlies- oder Folienschicht abgedeckt ist. So wird vermieden, dass sich das Wasser bei starken Regenfällen an der Hauswand staut, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass Wasser in das Gemäuer eindringt.