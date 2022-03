Wildblumen für Kevelaer : Gut für das Auge und die Umwelt

Auf den Wildblumenwiesen fühlen sich auch die Insekten wohl. Foto: Baaken

Kevelaer Wieder wird in Kevelaer eine besondere Niederrheinmischung für Wildblumen angeboten. Damit soll auch der Umwelt etwas Gutes getan werden.

(RP) Die Erfolgsgeschichte der niederrheinischen Wildblumenmischung geht in diesem Frühling bereits in die vierte Runde. Auch in dieser Gartensaison lautet das Verkaufsmotto „Der Umwelt helfen sowie soziale Projekte unterstützen“. Ab sofort steht der in zwei Sorten erhältliche Verkaufsschlager wieder zum Erwerb im Gartencenter Breuer in Kevelaer (Am Schleußgraben 20) zur Verfügung. Erstmalig wird das wertvolle und mit Liebe zum Detail zusammengestellte Produkt zudem in der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12, der Wallfahrtsstadt Kevelaer angeboten. Der Verkaufspreis liegt bei 9,95 Euro pro gefülltem Glas. Der Inhalt ist für 10 Quadratmetern Aussaatfläche ausreichend.

In den vergangenen Jahren konnten nicht nur in Kevelaer zahlreiche Flächen mit der Aussaat der Niederrhein-Mischungen in verschiedenen Wuchshöhen ökologisch aufgewertet werden. Das menschliche Auge sowie zahlreiche Insektenarten erfreuen sich am Blütenreichtum. Besonders die Ortschaften Twisteden/Kleinkevelaer mit seinem ortsansässigen Natur- und Heimatverein unter dem Vorsitz von Werner Neumann dienen als positives Beispiel, dass konstruktive Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Erwerbsgärtnern, Gartenliebhabern, ehrenamtlich Tätigen und Mitarbeitern von Kommunalbetrieben bezüglich Natur- und Klimaschutz funktionieren kann. Dennoch muss festgestellt werden, dass trotz zahlreicher Kampagnen die Artenvielfalt schwindet – doch nicht nur im weit entfernten Regenwald, sondern auch direkt vor unserer Haustür! Immer mehr heimische Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht, doch jeder kann schon mit kleinen Maßnahmen einen großen Beitrag zum Artenschutz und gegen den Klimawandel leisten.

Mit der Niederrhein-Mischung soll für Artenvielfalt in Kevelaer gesorgt werden. Foto: Baaken

Leider hat die Anzahl von vollständig versiegelten, mit Steinsplitt oder Pinienrinde bedeckten Flächen ohne jegliche ökologische Wertigkeit in den vergangenen Jahren zugenommen. Auch und besonders pflegeintensive Zierrasenflächen sind für die Natur nahezu bedeutungslos. Mit relativ einfachen Mitteln lassen sich Gärten und deren Teilbereiche naturnah umgestalten und der Pflegebedarf ist, falls überhaupt erforderlich, recht überschaubar. Die Familie Baaken arbeitet seit über zehn Jahren an der Zusammenstellung einer für den Niederrhein nahezu optimalen Wildblumenmischungen und mit dem Gartencenter Breuer wurde ein kompetenter regionaler Vermarkter gefunden. Die unterschiedlichen Wuchshöhen betragen zwischen 20 und 40 cm bzw. 50 und 80 cm.

Nachdem in 2019 soziale Einrichtungen in Kevelaer vom anteiligen Verkaufserlös unterstützt werden konnten, wurden in 2020 Naturschutzprojekte von ortsansässigen Vereinen gefördert. 2021 wurden unbürokratisch Soforthilfen an Familien aus dem Ahrtal bezüglich Flutschäden ausgezahlt. In diesem Jahr, so sind sich Bürgermeister Dominik Pichler, Heino Breuer und die Familie Baaken einig, soll zweckgebunden Geld an den Verein „Runder Tisch Flüchtlingshilfe Kevelaer e.V.“ für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gespendet werden. Jedes verkaufte Glas, ob als Geschenk oder für den Eigenbedarf, hilft also der Natur und Mensch in Not. Auf die erneute Zusammenarbeit freuen sich die Teams vom Gartencenter Breuer, das Kevelaer Marketing, die Familie Baaken sowie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, als Schirmherr der guten Sache.

(RP)