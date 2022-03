Fußball-Kreis Kleve/Geldern : So geht es in der Kreisliga A weiter

Der SV Grieth (blaue Trikots, in der Abwehr) sorgte Anfang März mit einem 5:1 in Wissel dafür, dass er jetzt ein Endspiel gegen den Kevelaerer SV hat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Eine Entscheidung steht noch aus, bevor im Oberhaus des Fußball-Kreises die Auf- und Abstiegsrunde startet. Am Mittwoch kommt es auf das Nachholspiel SV Grieth gegen Kevelaerer SV an.

Nur noch eine Entscheidung ist in der Vorrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern offen – dann kann nach den Qualifikationsrunden in zwei Gruppen der zweite Teil der Saison mit der Auf- und Abstiegsrunde gestartet werden. Drei Nachholspiele sind in der Gruppe eins am Mittwoch angesetzt, wobei die Heimpartie des SV Grieth gegen den Kevelaerer SV von besonderer Bedeutung ist. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum zweiten Teil der Saison.

Wann startet die Auf- und Abstiegsrunde? Geplant ist, dass es am kommenden Sonntag, 27. März, losgeht. Die Voraussetzung dafür sei, so Holger Tripp, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses, dass die Nachholspiele am Mittwoch über die Bühne gehen. Wobei eine Verschiebung des Auftakts eigentlich nur dann zum Thema wird, wenn die Partie SV Grieth gegen den Kevelaerer SV nicht stattfinden kann. Denn dann wäre noch nicht geklärt, in welcher Besetzung die Auf- und Abstiegsrunde starten. „Wir hoffen, dass es am Mittwoch keine weiteren Absagen wegen Corona gibt, damit wir am Sonntag loslegen können. Denn wir möchten nach Möglichkeit vermeiden, dass es wieder zu einer etwas längeren Pause kommt und der Rhythmus verloren geht“, sagt Tripp. Schließlich waren am vergangenen Sonntag schon nur vier der insgesamt 19 A-Liga-Teams im Einsatz.

Info Welche Mannschaft in welcher Runde spielt Aufstiegsrunde Alemannia Pfalzdorf, Kevelaerer SV, SV Nütterden, SG Kessel/Ho-Ha, BV Sturm Wissel/SV Grieth (Gruppe eins), GW Vernum, SV Sevelen, TSV Nieukerk, Union Wetten, SC Auwel-Holt (alle Gruppe zwei) Abstiegsrunde BV Sturm Wissel/SV Grieth, TSV Weeze II, TuS Kranenburg, SG Keeken/Schanz, SV Donsbrüggen (alle Gruppe eins), SF Broekhuysen II, Arminia Kapellen-Hamb, SV Veert, BW Herongen (alle Gruppe zwei)

Welche Entscheidung steht noch aus? In der Partie des SV Grieth gegen den Kevelaerer SV (Mittwoch, 20 Uhr) geht es um den letzten freien Platz in der Aufstiegsrunde. Gastgeber Grieth reicht schon ein Unentschieden, um dabei zu sein, wenn der Meister ermittelt wird. Er würde den BV Sturm Wissel dann in die Abstiegsrunde schicken. Allerdings: Für den Kevelaerer SV geht es in der Partie auch noch um etwas, weil die Punkte gegen die Teams, die sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren, mitgenommen werden. Deshalb hat der KSV nichts zu verschenken. Von Belang ist auch noch das Duell zwischen der SG Kessel/Ho-Ha und dem SV Nütterden, weil es für die Tabelle der Aufstiegsrunde zählt, die beide Mannschaften erreicht haben. Die Begegnung des Spitzenreiters Alemannia Pfalzdorf gegen den TuS Kranenburg ist sportlich ein Muster ohne Wert, hat allenfalls Testspiel-Charakter.

Wann steht der Spielplan für die Auf- und Abstiegsrunde? Der Spielplan muss, so Holger Tripp, „mit heißer Nadel“ gestrickt werden. Am Donnerstagabend werden sich die Verantwortlichen des Kreis-Fußballausschusses zusammensetzen, um die Termine für die Duelle in der Auf- und Abstiegsrunde festzulegen. Der Spielplan soll am Freitag veröffentlicht werden. Das verlangt von den Vereinen eine gewisse Flexibilität, weil sie sehr kurzfristig für Sonntag planen müssen.

Wie viele Teams schaffen den Aufstieg? Die beiden erstplatzierten Teams der Aufstiegsrunde laufen in der kommenden Saison in der Bezirksliga auf. Die besten Aussichten haben Alemannia Pfalzdorf, Tabellenführer der Gruppe eins, sowie GW Vernum und der SV Sevelen, die in der Gruppe zwei punktgleich an der Spitze stehen. Aber auch der Kevelaerer SV kann noch ein Wörtchen mitsprechen. Für die restlichen Teams geht es wohl in erster Linie darum, die Saison vernünftig zu beenden – einige von ihnen haben mit der Qualifikation für die Aufstiegsrunde ihr eigentliches Ziel Klassenerhalt bereits erreicht.

Wie viele Mannschaften müssen absteigen? Es wird wenigstens vier Absteiger geben, wobei einer schon feststeht, weil der GSV Geldern sein Team in der Winterpause vom Spielbetrieb zurückgezogen hat. Sogar fünf Mannschaften müssen runter in die Kreisliga B, wenn drei Teams des Fußball-Kreises Kleve/Geldern aus der Bezirksliga absteigen, was nicht ausgeschlossen werden kann. Das bedeutet: Keine der neun Mannschaften, die in der Abstiegsrunde antreten müssen, darf sich ihrer Sache schon sicher sein. Das verspricht Spannung pur bis zum Schluss.