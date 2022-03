„Mauer“ auf Gleis : Sahen sich die Täter den Unfall vom Niersexpress an?

Weeze/Goch Der Vorfall hat für Aufsehen gesorgt. Unbekannte hatten eine Mauer aus Steinen für den Niersexpress errichtet. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Nachdem die Bundespolizei bereits am Abend den Tatort untersucht und die Fahrgäste ausführlich befragt hatte, sahen sich die Beamten am nächsten Tag auch noch einmal bei Helligkeit an der Stelle um. Bislang habe es allerdings noch keine Hinweise auf die möglichen Täter gegeben, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Man hoffe darauf, dass vielleicht jemand etwas zur Tatzeit gegen 18.30 Uhr beobachtet hat. Denn es ist gut denkbar, dass sich die Unbekannten dann noch in der Nähe aufgehalten haben, um live zu sehen, was auf der Strecke passiert. Fest steht, dass sie die „Mauer“ erst kurz zuvor errichtet haben. Der Zug aus der Gegenrichtung war wenige Minuten zuvor nämlich noch ohne Probleme an der Stelle vorbeigefahren.