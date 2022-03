Benefiz-Konzert in Kevelaer : Spenden für Geflüchtete dringend benötigt

Mike Püllen erlebte die dramatische Lage an der Grenze zur Ukraine hautnah. Foto: Püllen/Mike Püllen

Kevelaer/Straelen Mike Püllen ist mit bewegenden Eindrücken von einem Hilfstransport an die Grenze zurückgekehrt. Ein Benefiz-Konzert in Kevelaer soll eine weitere Aktion unterstützen.

Was Mike Püllen an der Grenze erlebte, beschäftigt ihn noch immer. Die Bilder werden ihm vermutlich auch nicht so schnell aus dem Kopf gehen. „Das war echt heftig“, sagt der Straelener, der in Kevelaer seinen Betrieb Starlack hat. Gerade erst ist er vom ersten Hilfseinsatz an der urkrainisch-polnischen Grenze zurück.

Püllen hatte mit Freunden einen Transport organisiert und Hilfsgüter in den polnischen Grenzort Przemysl gebracht. Dort hat er gesehen, dass noch viel Hilfe nötig ist. Vor allem Frauen und Kinder hätten dort im Flüchtlingslager gesessen. Sie warten darauf, in den Westen zu kommen. In Sicherheit nach der langen Flucht. Die Mütter hätten ihre Kinder auf dem Schoß und weinen. Er habe viel Trauer und Angst gesehen. Für Püllen stand daher schnell fest: Wir kommen wieder.

Fairground Funhouse spielen beim Benefiz-Konzert. Foto: Band

Und dafür bekommt er jetzt Unterstützung aus Kevelaer. Der Verein Inside-Kevelaer organisiert ein Benefiz-Konzert. Der Erlös ist für die Aktion von Mike Püllen bestimmt. Der verschiebt die nächste Fahrt an die Grenze extra um eine Woche, damit er auch das Spendengeld aus dem Konzert verwenden kann.

Das Event findet am Freitag, 25. März, ab 20 Uhr in der Gaststätte Endress statt. Einlass ist ab 19 Uhr, gegen 20 Uhr wird dann die Band „Fairground Funhouse“ auf die Bühne gehen, die bereits beim Stadtfest gespielt hat. Coverrock von AC/DC bis Toto steht auf dem Programm. Die Band will etwa zwei Stunden spielen. Als Eintritt wird eine Spende von zehn Euro genommen. Zudem wird ein großes Sparschwein aufgestellt, das für den guten Zweck gefüttert werden kann.

Alle machen ehrenamtlich mit. Die Band spielt gratis, auch die Technik wird von Manfred Kleuskens für die gute Sache zur Verfügung gestellt. „Es ist einfach klasse, dass alle mitziehen“, sagt Mike Hülsen von Inside Kevelaer.

Mit den Hilfsgütern will Mike Püllen dann in der nächsten Woche an die Grenze fahren. 6000 Euro hat er bereits zusammen, hinzu kommen viele gespendete Hilfsgüter, etwa Hygieneartikel von Edeka Brüggemeier oder 600 Liter Wasser vom Parookaville-Team. Mike Püllen will auch viel medizinisches Material besorgen. Denn das wird besonders benötigt. „Der Vorteil ist, dass ich schon einmal vor Ort war und jetzt weiß, was dort gebraucht wird“, sagt er.