Gastronomie stark betroffen : Zahl der Minijobs im Kreis Kleve geht deutlich zurück

Kreis Kleve In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Minijobs im Kreis Kleve deutlich zurückgegangen. 450-Euro-Kräfte zählen zu den Hauptverlierern der Pandemie, kritisiert die Gewerkschaft NGG.

„450-Euro-Kräfte zählen zu den Hauptverlierern der Pandemie. Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke – viele Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld“, kritisiert Karim Peters, Geschäftsführer der NGG-Region Nordrhein. Der Gewerkschafter warnt davor, dass künftig noch mehr Menschen in solche unsicheren Jobs abrutschen könnten und damit zu prekären Bedingungen arbeiten müssten. „Wenn die Bundesregierung die Verdienstgrenze bei den Minijobs anhebt, dann dürfte das viele reguläre Arbeitsplätze verdrängen. Für die Betroffenen, zu einem Großteil Frauen, wird das zur Karrierefalle. Und spätestens im Alter ist Armut programmiert“, so Peters.