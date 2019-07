Tischtennis : TTC Straelen/Wachtendonk: Noah Botschen „Spieler des Jahres“

Straelen (RP) Angenehmer geht’s kaum: Bei sommerlichen Temperaturen ließen die Mitglieder des Tischtennis-Clubs Straelen/Wachtendonk im Biergarten der Gaststätte „Zum Paradies“ in Auwel-Holt jetzt noch einmal eine ausgesprochen erfolgreiche Saison Revue passieren.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung der „Spieler des Jahres“, die sich mit besonderem Einsatz und herausragenden Ergebnissen hervorgetan hatten. Stellvertretender Vorsitzender Matthias Richter ehrte Noah Botschen als Vereinsmeister und Spitzenspieler der Bezirksklassen-Auswahl, Pascal Nent (zweite Mannschaft), Heinz-Willi Hüsken (TTC Straelen III) und Marvin Schultes (TTC Straelen IV). In Sachen Vielseitigkeit steht Dominik Driessen unangefochten an der Spitze. Er kam in der abgelaufenen Saison in allen vier Senioren-Teams zum Einsatz und verzeichnete dabei eine positive Bilanz.