Fußball : Saisoneröffnung in Kervenheim

Kervenheim (n-h) Die Kicker des SV Union Kervenheim konnten zwar in der abgelaufenen Saison den Abstieg in die Kreisliga C nicht verhindern. Gute Laune ist dennoch angesagt. Der Verein lädt die Fußballfreunde für Freitag ab 19 Uhr zur Saisoneröffnung auf die Platzanlage ein.

