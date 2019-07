Tennis : Versöhnlicher Abschluss für Straelener Oldies

STRAELEN (stemu) Erste Tennis-Verbandsliga der Herren 70: Viersener THC – Blau-Weiß-Gold Straelen 1:5 (1:3). Die erste Verbandsliga der Herren 70 blieb in der Straelener Gruppe mit sieben Mannschaften bis zum Schluss spannend.

Jakob Berghs und seine Mannschaft hätten mit einer Niederlage in Viersen durchaus noch in die unteren Regionen der Tabelle abrutschen können, sicherten sich aber mit einem Auswärtssieg den vierten Platz. Doch auch in diesem letzten Saisonspiel ging es wesentlich enger zu, als der Endstand vermuten lässt.

Herbert Herzberg (6:0/6:1) brachte die Straelener recht schnell in Führung. Jakob Berghs zog mit seinem zweiten Sieg in dieser Saison (6:0/6:4) nach. Werner Camps war es nach seiner Verletzungspause nicht gegönnt, ebenfalls zu gewinnen (3:6/3:6). „Vielleicht ist die Verletzung auch noch nicht ganz auskuriert gewesen“, meinte Berghs später. Beim Zwischenstand von 2:1 zu Gunsten der Gäste schauten alle auf das noch laufende Match von Hans-Werner Verweyen. Der hatte seinen ersten Satz mit 4:6 verloren, holte sich den zweiten aber dank kämpferischer Einstellung mit 6:3 und zwang seinen Gegner so in den Match-Tie-Break. Den gewann er mit 10:7. Straelen konnte also das Saisonfinale jetzt schon nicht mehr verlieren. „Unabhängig vom Ausgang der Begegnung zwischen Breitscheid und Kamp-Lintfort hatten wir mit diesem bereits sicheren Punkt den Klassenerhalt gesichert“, freute sich Jakob Berghs.