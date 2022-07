Fußball : Der Kader des SV Straelen nimmt allmählich Gestalt an

Der Kader des SV Straelen nimmt allmählich Gestalt an

Straelen Regionalligist präsentiert drei weitere Neuzugänge. Hoffnungen ruhen speziell auf Spielmacher Jaron Vicario. Torjäger lässt noch auf sich warten.

Jaron Vicario ist 22 Jahre alt, wurde bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet und sammelte beim FC Dordrecht Erfahrung in der zweiten holländischen Liga. „Jaron bringt Qualitäten mit, die uns im Kader noch gefehlt haben“, sagt Wolze. „Er wird im offensiven Mittelfeld eingesetzt und kann mit seiner Technik und Spielübersicht den Unterschied ausmachen.“

Muja Arifi ist 21 Jahre alt, hat als Jugendlicher für den Bundesliga Nachwuchs von Alemannia Aachen gespielt und kann trotz seines jungen Alters auf drei Spielzeiten in der Regionalliga West (Alemannia Aachen und FC Wegberg-Beeck) verweisen. Beim Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf zog er sich eine Oberschenkelverletzung zu, sollte aber rechtzeitig zum Start wieder fit sein. „Muja hat im Probetraining einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden“, sagt Wolze.

Manasse Fionouke ist 23 Jahre alt und hat über Werder Bremen II und die Sportfreunde Lotte den Weg an die Römerstraße gefunden. „Mana kann im defensiven Mittelfeld und in der Innerverteidigung eingesetzt werden“, so Wolze.