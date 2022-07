Fußball : Straelener Casting-Show mit starkem Said Harouz

Said Harouz (am Ball), Straelener Neuzugang vom Ligarivalen SC Wiedenbrück, war nach seiner Einwechslung mit Abstand stärkster Akteur im Sonsbecker Willy-Lemkens-Sportpark. RP-Foto: Heinz Spütz Foto: Heinz Spütz

Straelen Fußball-Regionalligist SV Straelen trennt sich 2:2 vom Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck. Mehrere Talente aus Brasilien durften sich vorstellen.

Vor gut einem Monat hatte Hermann Tecklenburg, Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, angedeutet, seine Fühler nach Brasilien auszustrecken, um den Kader mit Talenten aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum des vierfachen brasilianischen Meisters Cruzeiro Belo Horizonte zu verstärken. Anfang der Woche standen fünf Samba-Kicker an der Römerstraße auf der Matte und am Mittwoch im Testspiel gegen den SV Sonsbeck als Probespieler auf dem Platz.

Nach elf Minuten ging der Regionalligist durch den Brasilianer Washington Fereira in Führung. Doch der von Heinrich Losing trainierte Oberliga-Neuling zeigte über weite Strecken das gefälligere Spiel und glich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Jannis Pütz (36.) aus. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brachte Maximilian Fuchs den Gastgeber in Führung.

Im zweiten Durchgang war dann Schluss mit der Casting-Show. Straelens Trainer Sunday Oliseh schickte mit zehn frischen Akteuren eine Mannschaft auf den Platz, die man sich so auch in der Regionalliga vorstellen kann. Das Blatt wendete sich, die Gäste übernahmen das Zepter. Das Spiel fand nahezu ausschließlich in der Hälfte der Sonsbecker statt. Auffälligster Spieler in Reihen des SV Straelen war mit Abstand Said Harouz, der vom Regionalligisten SC Wiederbrück verpflichtet wurde und eine Führungsrolle im Spiel der Grün-Gelben übernehmen soll. Mit Außenverteidiger Toshiaki Miyamoto wirbelte er auf der linken Angriffsseite ein ums andere Mal die gegnerische Defensive durcheinander. Zu viel Verspieltheit vor dem Tor und fehlende Konzentration beim Abschluss verhinderten lange Zeit den Ausgleichstreffer. Erst in der 82. Minute war Harouz mit dem Treffer zum 2:2-Endstand zur Stelle.