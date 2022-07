Fußball : „Leitwolf“ Dennis Tegeler wechselt zum Kevelaerer SV

Kevelaer Trainer Patrick Znak kennt den 31-jährigen Mittelfeldspieler aus gemeinsamen Zeiten beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter.

Dennis Tegeler wird in der kommenden Saison in Blau und Gelb auflaufen. Kevelaers Trainer Patrick Znak ist mächtig stolz darauf, den beidfüßigen Mittelfeldakteur zum Aufsteiger gelockt zu haben. „Dennis ist eine absolute Verstärkung für die Mannschaft. Er ist der erfahrene ,Leitwolf‘, den wir noch nicht hatten und der uns mit seiner Erfahrung und Routine ganz sicher weiterhelfen kann und wird“, sagt Znak.

Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, für die sie in der Spielzeit 2013/14 an der Düffelsmühle im Einsatz waren. Zuvor hatte der inzwischen 31-jährige Tegeler schon Erfahrung in der Landesliga beim SV Grieth und SV Straelen sowie beim Oberligisten SV Sonsbeck gesammelt. Nach dem gemeinsamen Jahr bei Hö.-Nie. spielte Tegeler noch bei Fichte Lintfort. Zuletzt war er für seinen Heimatverein Borussia Veen im Einsatz, mit dem er den Abstieg aus der Bezirksliga nicht verhindern konnte.

„Ich habe Dennis, zu dem ich in den letzten Jahren immer noch losen Kontakt hatte, nach einem Meisterschaftsspiel seiner Mannschaft in Weeze angesprochen. Und erst einmal hatte er überhaupt kein Interesse. Dann jedoch konnte ich ihn zu einem Probetraining überreden. Er war von unserer jungen Mannschaft so begeistert, dass er sofort für die neue Spielzeit zugesagt hat“, so Znak.