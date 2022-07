Fußball : „Wir holen noch einen Mittelstürmer“

Applaus vom Präsidenten: Hermann Tecklenburg blickt der neuen Saison zuversichtlich entgegen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Der Präsident des SV Straelen äußert sich zum Start in Liga vier, dem Pokal-Hit gegen den Zweitligisten FC St. Pauli und der Frauenfußball-EM.

Seine Frau Martina kämpft in England um die Fußball-Europameisterschaft, der SV Straelen startet am 23. Juli auf Schalke in die neue Regionalliga-Saison. Nur eine Woche später steht in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena das Spiel des Jahres im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli auf dem Programm. Hermann Tecklenburg, Präsident des Viertligisten von der Römerstraße, steht vor aufregenden Wochen.

In den vergangenen beiden Testspielen gegen die Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck und MSV Düsseldorf ließ die Straelener Mannschaft noch einige Wünsche offen. Befürchten Sie einen Fehlstart in die neue Saison ?

Hermann Tecklenburg Ganz und gar nicht. Unsere Mannschaft ist in meinen Augen stärker, als in der vergangenen Saison. Wenn die besten elf Spieler auf dem Platz stehen, sind wir absolut konkurrenzfähig. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.

Sunday Oliseh äußert zurzeit den Wunsch nach Verstärkungen. Welche Wünsche werden Sie dem neuen Trainer noch erfüllen?

Tecklenburg Ich treffe mich immer wieder gerne mit Sunday zum Mittagessen. Bei dieser Gelegenheit darf er dann natürlich auch gerne seine Wünsche äußern. Aber Spaß beiseite. Am Wochenende habe ich die letzten vertraglichen Details mit Moulaye Abdel Aziz N‘Diaye abgeklärt. Er ist 28 Jahre alt und hat gerade mit Rot-Weiß Erfurt den Aufstieg in die Regionalliga Nordost geschafft. Eine echte Verstärkung auf der Sechser-Position. Und dann werden wir noch einen neuen Mittelstürmer verpflichten. Unser Sportlicher Leiter Kevin Wolze, Sunday Oliseh und meine Wenigkeit führen Gespräche mit geeigneten Kandidaten. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch in dieser Woche einen neuen Torjäger präsentieren können.

Sunday Oliseh ist in Afrika so etwas wie eine lebende Legende. Hat der SV Straelen demnächst auf dem fernen Kontinent seine Anhänger?

Tecklenburg Warten wir mal ab. Sollten wir im Pokal gegen St. Pauli für eine Sensation sorgen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch in Afrika herumspricht und wir dort plötzlich Fans haben, die sich für den SV Straelen interessieren.

Zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte nach 1998 mischt der SV Straelen wieder im DFB-Pokal mit. Welche Zuschauerzahl erhoffen Sie sich gegen St. Pauli?

Tecklenburg Wenn alles optimal läuft, füllen wir das Stadion mit 20.000 Besuchern. Die Rechnung sieht so aus: St. Pauli bringt in jedem Fall 2.500 Fans mit. 7.500 Besucher drücken entweder uns die Daumen oder kommen aus der Region und fühlen sich St. Pauli verbinden. Und dann wird unsere Marketing-Mitarbeiterin Samira Berns rund 1000 Vereine am Niederrhein und im Ruhrgebiet kontaktieren. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass wir Karten-Kontingente zu besonderen Konditionen für Jugendabteilungen zur Verfügung stellen.

Kehrt Ihre Frau Martina als Europameisterin nach Straelen zurück?

Tecklenburg Das wird schwer. Natürlich drücke ich die Daumen und fliege auch nach London zu den entscheidenden Spielen. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung zwischen Frankreich, Spanien, Holland, Gastgeber England und unserer Mannschaft fällt.

Die Handballerinnen des SV Straelen sind bereits sehr erfolgreich. Wann gibt’s Frauenfußball an der Römerstraße?

Tecklenburg Warten wir mal ab. Wenn meine Frau sich irgendwann in den Ruhestand verabschiedet, kann ich mir vorstellen, dass sie bei uns oder in der Region eine Frauenmannschaft auf die Beine stellt.

Die Grün-Gelben von der Römerstraße laufen in der Vorbereitung plötzlich in roten Trikots auf. Weshalb das?