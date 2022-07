Fußball : Straelens Trainer Sunday Oliseh freut sich über einen Landsmann

Francis Ubabuike mit Präsident Hermann Tecklenburg (l.) und dem Sportlichen Leiter Kevin Wolze. Foto: Heinz Spütz

Straelen Regionalligist SV Straelen hat Francis Ubabuike verpflichtet. Der Linksaußen kommt von Fortuna Köln und stammt ebenso wie der Coach aus Nigeria.

(him) Die Unterschrift unter drei weiteren Verträgen ist trocken. Bevor sich Hermann Tecklenburg, Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, auf den Weg zur Frauenfußball-Europameisterschaft nach London machte, gaben sich in seinem Büro noch die Neuzugänge die Klinke in der Hand.

Darunter auch ein Angreifer, dem auf Anhieb ein Platz in der Startelf zuzutrauen ist. Linksaußen Francis Ubabuike kommt vom Straelener Ligarivalen Fortuna Köln und stammt ebenso wie der neue Trainer Sunday Oliseh aus Nigeria. Der 27-Jährige war zuvor auch schon für Rot-Weiß Oberhausen am Ball. Ubabuike kam bislang 79 Mal in der Regionalliga West zum Einsatz und kann die beachtliche Quote von zwölf Treffern und elf Vorlagen vorweisen. „Er ist mit seinem Tempo und seiner Dynamik in jedem Fall eine Bereicherung für unser Offensivspiel“, sagt Straelens Sportlicher Leiter Kevin Wolze.

Ab sofort hat der Viertligist von der Römerstraße auch Zwillinge in seinen Reihen. Joep Munsters hatte bereits einen Vertrag in der Tasche, jetzt hat auch sein Bruder Niek im Präsidenten-Büro zum Federhalter gegriffen. Die beiden 20-jährigen Mittelfeldspieler sind in der Nachbarschaft beim niederländischen Profi-Club VV Venlo ausgebildet worden. Während Joep seine Stärken als Abräumer eher in der Defensive hat, zieht Niek gerne hinter den Spitzen in der Zentrale die Fäden. „Beide haben eine sehr gute Ausbildung genossen. Niek hat sich in den vergangenen Wochen im Training gut präsentiert. Wir sind froh, dass er ab sofort fest zum Team zählt“, so Wolze.