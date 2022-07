Fußball : Ein Erfolgserlebnis für den SV Walbeck

Bezirksligist SV Straelen II (gelbe Trikots) steht nach dem Unentschieden in Walbeck bereits in der Runde der letzten Acht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Turnier um den Voba-Cup: Der A-Ligist vom Bergsteg wahrt mit einem 2:2 gegen den Bezirksligisten SV Straelen II seine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Sechs Tore und zwei Rote Karten in Aldekerk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Nach dem zweiten Spieltag im Fußball-Turnier um den Voba-Cup stehen fünf Viertelfinalisten bereits fest: Neben den Bezirksligisten SV Straelen II, FC Aldekerk und TSV Weeze haben auch die A-Ligisten SV Sevelen und Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen die Runde der letzten Acht erreicht.

SV Walbeck – SV Straelen II 2:2 (0:1). Zwar sind Testspiele weit vor dem Saisonstart nicht besonders aussagekräftig. Dennoch war das 2:2 (0:1) gegen den Bezirksligisten aus Straelen für den SV Walbeck ein kleines Erfolgserlebnis. Im ersten Durchgang dominierte der Gast, Walbeck hielt aber gut gegen. Nach einer Ecke (31.) erzielte Mathis Peters die Straelener Führung. Nach dem Wechsel war Walbeck besser im Spiel. Einen Freistoß von Marcel Giesen wehrte Straelens Schlussmann Gijs Haenen zu kurz ab, Jens Willemsen glich per Kopf aus. Gefährlicher blieben aber die Gäste, Mourad Douiri erzielte das 1:2 (81.). Kurz darauf verschoss Straelens Torjäger Peter Okafor einen Elfer. Das sollte sich rächen – der Walbecker Neuzugang Christian Jürgens sorgte in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Treffer für den Ausgleich. „Nach der Pause haben wir zugelegt und uns den Punkt verdient“, sagte Walbecks Trainer André Birker. Während der SV Straelen II damit bereits im Viertelfinale steht, benötigt der SV Walbeck am Sonntag im letzten Vorrundenspiel beim Lokalrivalen GW Vernum einen Sieg zum Weiterkommen.

Info Zwei Absagen am dritten Spieltag Am letzten Vorrunden-Spieltag um den Voba-Cup stehen folgende fünf Spiele auf dem Programm:

Freitag, 15. Juli, 20 Uhr: FC Aldekerk – TSV Nieukerk. Sonntag, 17. Juli, 15 Uhr: Union Wetten – SV Veert, GW Vernum – SV Walbeck, TSV Wachtendonk-Wankum II – Arminia Kapellen, Union Kervenheim – SV Sevelen. Absagen: Der VfL Pont (in Weeze) und der SV Herongen (in Straelen) haben mitgeteilt, dass sie für Sonntag keine Mannschaft zusammenbekommen.

GW Vernum – SV Herongen 2:0 (2:0). Mit dem verdienten Erfolg gegen den A-Liga-Rivalen haben die Grün-Weißen aus Vernum einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Gastgeber hatte mehr vom Spiel und ging nach 19 Minuten durch ein Eigentor des Herongers Carsten Mehnert in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Tim Hegmans auf 2:0 .„Das war ein ordentlicher Test. Die Chancenverwertung hätte besser sein können“, meinte Vernums Trainer Sascha Heigl. Im letzten Vorrundenspiel gegen den SV Walbeck reicht den Grün-Weißen am Sonntag ein Unentschieden zum Weiterkommen.



FC Aldekerk – SV Veert 5:1 (1:1). Der A-Ligist aus Veert durfte beim favorisierten Bezirksligisten aus Aldekerk zumindest eine Halbzeit lang an einer Überraschung schnuppern. Nico van Bergen brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Der FC Aldekerk tat sich in der heimischen Landwehr-Arena zunächst schwer und kam erst eine Minute vor dem Seitenwechsel durch Paul Schramm zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel griff der Aldekerker Niklas Willemsen zur Notbremse und sah folgerichtig die Rote Karte. Doch in Unterzahl war der Gastgeber plötzlich klar überlegen und hatte reihenweise gute Möglichkeiten. Gian-Luca Vins (62. und 85.) Jan Blume (81.) und Stefan Herrschaft in der Nachspielzeit machten den 5:1-Endstand perfekt. Zum Schluss standen nur noch acht Aldekerker Feldspieler auf dem Platz, nachdem Josef Franke in der 78. Minute nach einem Foul ebenfalls die Rote Karte gesehen hatte. Trotz Unterzahl hätten wir noch höher gewinnen können“, meinte FCA-Trainer Danny Thönes.



TSV Nieukerk – Union Wetten 4:2 (2:1). Mit einem am Ende verdienten Heimsieg gegen den A-Liga-Rivalen aus Wetten hat der TSV Nieukerk seine Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Sven Diepers (29.), Mirco van Bergen (35.), Daniel Kleinmanns (73.) und Tim Nitsch (75.) trafen für den Gastgeber, der über weite Strecken mehr vom Spiel hatte. Die Wettener Tore gingen auf das Konto von Niklas Otten (18.) und Marius Kröll (67.).



TSV Wachtendonk-Wankum II – VfL Pont abgesagt. Da der C-Ligist aus Geldern nicht genügend Spieler hatte, wird die Partie mit 2:0 für die Wachtendonker Reserve gewertet.



Arminia Kapellen – TSV Weeze 1:1 (0:1). Mit dem Unentschieden hat sich der Bezirksligist aus Weeze einen Platz im Viertelfinale gesichert. Christian Ploenes brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Thorsten Inhetveen sorgte in der Schlussminute für den Ausgleich.