Fußball : Comeback von Klaus van Afferden

Klaus van Afferden versteht sich als Teamplayer. Foto: Fupa

Weeze Der neue Trainer des TSV Weeze II kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Besonders freut er sich bereits auf die Duelle mit Neuling Viktoria Winnekendonk.

Ungewöhnliches Szenario: Als Tabellensechster der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern musste der TSV Weeze II nach dem letzten Spiel noch drei Wochen lang zittern. Und war ausgerechnet von der eigenen „Ersten“ abhängig, die den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen musste, um nicht die Reserve zum Gang in die B-Liga zu verdonnern.

Das Happy End ist bekannt: Der TSV Weeze I rettete sich im letzten Spiel mit einem 2:1 bei Borussia Veen und sorgte damit gleichzeitig dafür, dass der sportliche Unterbau weiterhin im Kreisliga-Oberhaus am Ball ist.

Entsprechend groß war die Freude beim Team und dem scheidenden Trainer Tim Dünte, der bereits im Vorfeld angekündigt hatte, in der neuen Spielzeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. In Klaus van Afferden haben die Verantwortlichen des Vereins einen Nachfolger gefunden, der beim TSV kein Unbekannter ist. Van Afferden war zwar in den vergangenen Jahren für die zweite Frauen-Mannschaft von Viktoria Winnekendonk in der Kreisliga verantwortlich, sammelte aber seine ersten Erfahrungen als Trainer in Weeze.

Der Rückkehrer sieht sich gleich vor mehrere Aufgaben gestellt. „Natürlich ist da zuerst die Umstellung vom Frauen- auf den Männerfußball. Dann sind wir als Reserve der Unterbau für die erste Mannschaft. Müssen also sowohl junge Spieler an den Seniorenbereich heranführen als auch bei Bedarf Spieler nach oben abstellen.“

Schon in der abgelaufenen Saison mussten immer wieder Leistungsträger in der Bezirksliga ran, weil die Mannschaft um Coach Marcel Kempkes phasenweise erhebliche personelle Probleme hatte. „Das ist für mich kein Nachteil. Im Gegenteil. Denn gerade in der Vorbereitung trainieren die Jugendspieler und zahlreiche Senioren mit der ersten Mannschaft. Das kann für die Entwicklung aller Spieler nur von Vorteil sein“, so van Afferden. Außerdem vertraut er darauf, dass die Weezer Erste in der nächsten Saison in ruhigeres Fahrwasser gerät und dann auch einmal Akteure an die Reserve abgeben kann.