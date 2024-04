Am 1. Mai geht es los Zum Start der Freibadsaison in Sevelen ändern sich die Preise

Die Zeit drängte. Am 1. Mai soll das Freibad in Sevelen wieder eröffnen. Bis dahin musste eine Entscheidung her, was mit den Eintrittspreisen passieren soll. Zunächst war eine Preiserhöhung geplant. Angesichts leerer Kassen der Kommunen und der Tatsache, dass es für das Freibad Sevelen seit 2018 keine Erhöhung gab, war der Vorschlag der Verwaltung nicht überraschend. Die Preisstaffelung sorgte allerdings für Diskussionen bei den Politikern im Haupt- und Finanzausschuss. „180 Euro für eine Saisonkarte für Familien. Ich fand das extrem hoch“, sagte Daniel Janßen von der CDU. Denn gerade Familien, die nicht viel Geld haben, um in den Urlaub zu fahren, sollte es doch ermöglicht werden, mit der Saisonkarte öfters ins Freibad zu gehen und so den Sommer auch genießen zu können. Der Vorschlag der CDU lautete: Die Zehner-Karte streichen, damit die Wahl auf die Saisonkarte fällt und sich ein Beispiel nehmen an günstigeren Eintrittspreisen fürs Freibad. Als Beispiel wurde das Waldfreibad Walbeck genannt. Dort koste die Saisonkarte für Familien nur 100 Euro. „Unser Anliegen ist es, es für Familien leichter zu machen“, sagt Janßen.