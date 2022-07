Fußball : Ein Meistermacher für den SV Veert

Geldern A-Ligist verpflichtet Trainer Jürgen Krust, der im Frauenfußball eine Legende ist. Mit dem KBC Duisburg (1985) und dem FCR Duisburg (2000) wurde er jeweils Deutscher Meister.

Der SV Veert blickt auf turbulente Wochen zurück. Nach dem ungefährdeten Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A schien eigentlich alles in bester Ordnung zu sein. Wenige Wochen später trat das Trainerteam um Coach Daniel Neuer geschlossen zurück. Der Grund: mannschaftsinterne Querelen. Auf der Pfingstkirmes in Geldern hatten einige unzufriedene Spieler davon gesprochen, den langjährigen Veerter Trainer „absägen“ zu wollen. Kurz darauf teilten Neuer und Co. dem sportlichen Leiter Waldemar Molderings ihre Rücktrittsentscheidung mit, um in der Folge in unterschiedlichen Positionen bei Grün-Weiß Vernum anzuheuern.