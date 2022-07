Fußball : Nur gesunde Spieler sind erfolgreich

Straelen Ein breit aufgestelltes Team um den neuen Mannschaftsarzt Daniel Schwarze und den Gelderner Physiotherapeuten Marco van Hees soll seinen Teil dazu beitragen, dass der SV Straelen in der Fußball-Regionalliga eine gute Rolle spielt.

Der SV Straelen stellt sich in Sachen gesundheitlicher Betreuung seiner Regionalliga-Kicker neu auf. Daniel Schwarze ist der neue Mannschaftsarzt an der Römerstraße. Schwarze hat promoviert, ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und führt mit Dr. Martin Linzmeier die Chirurgische Praxisklinik Geldern. Ab sofort ist er als Mannschaftsarzt für die sportmedizinische Versorgung des Regionalliga-Kaders zuständig. Der neue Arzt wohnt in Sonsbeck, ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder. In seiner Vergangenheit hat er ein breites Spektrum an Sportarten selber ausgeübt, diverse Sportler betreut und bringt einen entsprechenden Erfahrungsschatz mit.