Fußball : Alles Wissenswerte zum Spiel des Jahres

Experten unter sich: Samira Berns, Hermann Tecklenburg, Jörg Schemberg (oben v.l.), Kevin Wolze, Jürgen Lendzian, Martin vom Hofe (unten v.l.). Foto: Heinz Spütz

Straelen Ein sechsköpfiges Experten-Team des Regionalligisten SV Straelen hat das Pokalspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli bis ins kleinste Detail vorbereitet. Somit steht einem Fußball-Fest am 30. Juli nichts mehr im Wege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Unmittelbar nach der Auslosung der ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal gründete Fußball-Regionalligist SV Straelen ein Experten-Team. Mit dem Spiel des Jahres gegen den Zweitligisten FC St. Pauli, das am Samstag, 30. Juli, ab 13 Uhr in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena über die Bühne geht, war schon in der Vorbereitung jede Menge Arbeit verbunden. Diese ist inzwischen erledigt. In etlichen Telefonkonferenzen und Versammlungen mit Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes, des MSV Duisburg und des FC St. Pauli hat das sechsköpfige Team dafür gesorgt, dass sämtliche Auflagen eingehalten werden und ein echtes Fußball-Fest steigen kann. Die wichtigsten Informationen für die Zuschauer im Überblick:

Fernsehübertragung Wer sich das komplette Spiel in den heimischen vier Wänden anschauen möchte, muss den Pay-TV-Sender Sky abonniert haben. Alternativen – wie beispielsweise einen Streaming-Dienst – gibt es im DFB-Pokal nicht. Ausschnitte der Partie werden anschließend in der ARD-Sportschau und im ZDF-Sportstudio gezeigt.

Info Das Experten-Team des SV Straelen Hermann Tecklenburg Präsident

Samira Berns Marketing-Leiterin

Kevin Wolze Sportlicher Leiter

Jörg Schemberg Fußball-Abteilungsleiter

Jürgen Lendzian Leiter Spielbetrieb Martin vom Hofe Geschäftsführer der Agentur „all about sports“

Zuschauerbereiche Im Stadion erfolgt eine strikte Fantrennung. Anhänger des SV Straelen werden das Spiel von der Haupttribüne aus verfolgen können, die Fans des FC St. Pauli nehmen auf der Gegentribüne Platz. Die Kurven hinter den Toren bleiben frei. Der Preis für eine Sitzplatzkarte beträgt 30, ermäßigt 25 Euro. Die Blöcke eins und sechs in Höhe der beiden Eckfahnen werden zu Stehplätzen umfunktioniert. Tickets kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Der Eingang für die Straelener Anhänger befindet sich an der südwestlichen Seite des Stadions (rechts vom Haupteingang).

Vorverkauf Tickets sind ab sofort erhältlich und zwar über den Online-Ticket-Shop des MSV Duisburg (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/msv-sonder/) oder im MSV-Fanshop direkt am Stadion (Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag von 12 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr). 600 Tickets sind außerdem in der Geschäftsstelle des SV Straelen, Römerstraße 49, an folgenden Tagen erhältlich: 14., 18., 19., 21., 25., 26. und 28. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr.

Vermarktung Der SV Straelen hat sich in Martin vom Hofe von der Mainzer Agentur „all about sports“ einen Marketing-Profi an Bord geholt, der sich beispielsweise um den Verkauf der VIP- und Logenplätze kümmert, die ab einem Nettopreis von 120 Euro erhältlich sind. Entsprechende Anfragen oder Reservierungswünsche nimmt die Agentur entgegen (E-Mail: hallo@all-about-sports.de).

Security Um die Sicherheit im und rund um das Stadion kümmert sich das eingespielte Team des MSV Duisburg, der dort seine Heimspiele in der Dritten Liga bestreitet. Auch für das Catering ist der MSV zuständig.

Fanbus Pro Person kostet die Fahrt von Straelen nach Duisburg und zurück zehn Euro. Bisher hat der SV Straelen zwei Busse fest gebucht, bei entsprechender Nachfrage kommt ein weiterer hinzu. Anmeldungen für die Tour nimmt Marketing-Leiterin Samira Berns ab sofort per E-Mail an Samira.Berns@svs19.com entgegen. Treffpunkt ist wie immer vor dem Stadion an der Römerstraße, die Abfahrt soll gegen 11 Uhr erfolgen.