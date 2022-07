Fußball : Beim Voba-Cup fallen Tore wie reife Früchte

Der SV Straelen II – hier Torjäger Peter Okafor – untermauerte seine Favoritenstellung in der Gruppe 1 mit einem 6:1 gegen den A-Ligisten GW Vernum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Das Spektakel ist zurück: Der SV Straelen II (6:1 gegen Grün-Weiß Vernum) und der SV Sevelen (6:0 in Rheurdt) setzen erste Duftmarken.

Von Klaus Schopmans, Nils Hendricks und Volker Himmelberg

Nach zwei Jahren Zwangspause rollt im Voba-Cup endlich wieder der Ball. 30 Treffer in sieben Partien: Das Spektakel begeisterte die Fußballfreunde bereits am ersten Spieltag.

Gruppe 1: SV Herongen – SV Walbeck 1:1 (0:0). Etwas Geduld mussten die Zuschauer an der Louisenburg in Herongen mitbringen. Der Gastgeber vergab in der ersten Hälfte zwei glasklare Chancen zur Führung. Deutlich mehr vom Spiel hatte der SV Walbeck nach der Pause. Co-Trainer Sven Janssen brachte die Gäste mit einem Fernschuss in Führung (86.). Sekunden vor dem Abpfiff war auf der anderen Seite Mathias Sturm zum Ausgleich zur Stelle. „Ein verdientes Ergebnis“, sagte Herongens Trainer Sebastian Tissen.

Info Zweiter Spieltag am Mittwochabend Mittwoch, 13. Juli, 19.30 Uhr: Grün-Weiß Vernum – SV Herongen, FC Aldekerk – SV Veert, TSV Wachtendonk-Wankum II – VfL Pont, Union Kervenheim – Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen, SV Walbeck – SV Straelen II, TSV Nieukerk – Union Wetten, Arminia Kapellen – TSV Weeze.

SV Straelen II – Grün-Weiß Vernum 6:1 (3:0). Der Bezirksligist wies den A-Ligisten aus Geldern deutlich in die Schranken. Mehmet Akkus brachte den Gastgeber nach sechs Minuten in Führung und erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Torjäger Peter Okafor traf zum 3:0-Pausenstand (35.). Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren überlegen. Erman Balikci und Tachettin Muslubas erhöhten schnell auf 5:0 (50./55.), ehe den Vernumern durch Tim Hegmans der Ehrentreffer gelang. Durch ein Eigentor von An­dreas Duwe zwei Minuten vor Spielende machten die Grün-Gelben dann noch das halbe Dutzend voll. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Spiel nicht. Wir hatten aber auch eine harte Trainingswoche“, sagte Straelens Trainer Bilal Lekesiz.

Gruppe 2: SV Veert – TSV Nieukerk 2:1 (1:0). Im Duell der beiden A-Ligisten machte der SV Veert am Samstag mit dem Heimsieg gegen den TSV Nieukerk einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Für den Gastgeber, der vom sportlichen Leiter Waldemar Molderings betreut wurde, trafen Nico van Bergen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Neuzugang Jeremie Dohrmann (47.). Nieukerks Theodor Peschers gelang nach 61 Minuten nur noch der Anschlusstreffer. „Das war ein sehr ordentliches Spiel von uns. Wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben absolut verdient gewonnen“, sagte Molderings.

Union Wetten – FC Aldekerk 0:3 (0:0). Der Gruppenfavorit aus Aldekerk ist mit einem standesgemäßen Auswärtssieg ins Turnier gestartet. „Ich habe eine gute Leistung meiner Mannschaft gesehen. Wir hatten etwa 90 Prozent Ballbesitz. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch die Lücken in der gegnerischen Abwehr gefunden“, sagte Aldekerks Trainer Danny Thönes. In der 51. Minute brach der zur Pause eingewechselte Marvin Vogel den Bann. Nach 69 Minuten erhöhte Josef Franke per Kopf auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte ein Hoffnungsträger aus der Aldekerker Jugend: Paul Pütz verwandelte sieben Meter vor dem Abpfiff einen direkten Freistoß von der Strafraumgrenze aus zum 3:0-Endstand.

Gruppe 3: VfL Pont – Arminia Kapellen 1:5 (0:3). Bereits nach 20 Minuten hatte die Partie den erwarteten Verlauf genommen und war entschieden. Zu diesem Zeitpunkt lag der A-Ligist nach Toren von Paul Oymanns (2) und Tim Bessler, der einen Elfmeter verwandelte, bereits mit 3:0 beim benachbarten C-Ligisten aus Geldern vorne. Malte Füngers (61.) und Thorsten Inhetveen (77.) schraubten das Ergebnis auf 5:0, ehe dem Gastgeber durch Renee Schapdick immerhin noch der Ehrentreffer gelang (84.).

TSV Weeze – TSV Wachtendonk-Wankum II 2:1 (0:1). „Aus meiner Sicht ein lauer Sommerkick mit einem glücklichen Ende für uns“, sagte Marcel Kempkes, Trainer des Bezirksligisten aus Weeze, nach dem etwas schmeichelhaften Erfolg gegen den B-Ligisten. Die Wachtendonker U 23-Auswahl konterte von Anfang an gefährlich und ging in der 36. Minute durch Luca Dasbach in Führung. Erst in der Schlussphase wurde der Favorit seiner Rolle gerecht. Lukas Kassler glich zunächst in der 87. Minute aus. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Robin Stumpf auch noch den Siegtreffer für den Bezirksligisten.