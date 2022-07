Schnelle Hilfe im Notfall : Das Kevelaerer Netzwerk der kleinen Lebensretter

Kevelaer Mit Unterstützung der Sparkasse Rhein-Maas wurden sechs Sportanlagen in der Marienstadt mit Defibrillatoren ausgestattet. Damit befinden sich jetzt in Kevelaer insgesamt 21 solcher Geräte.

Die kleinen Geräte können im Notfall leben retten. Die Stadt Kevelaer geht mit gutem Beispiel voran und hat in jüngster Zeit ein ganzes Defibrillatoren-Netzwerk aufgebaut, das seit dieser Woche nahezu komplett ist. Mit Unterstützung der Sparkasse Rhein-Maas, die die Hälfte der Kosten übernommen hat, sind jetzt das Hülsparkstadion, die Sportanlage Scholten sowie die Sportplätze in Twisteden, Wetten, Winnekendonk und Kervenheim mit „Defis“ ausgestattet worden. Die Geräte kommen dann zum Einsatz, wenn im Ernstfall jede Sekunde zählt. Ein Defibrillator gibt einen kontrollierten Stromstoß ab und wird bei einem plötzlichen Herzstillstand zur Wiederbelebung eingesetzt.

Die technischen Lebensretter sind in der Marienstadt inzwischen nahezu überall zu finden. „Defis“ hängen außerdem in den städtischen Verwaltungsgebäuden im alten und neuen Rathaus, am Hoogeweg, im Konzert- und Bühnenhaus sowie bei den Stadtwerken, beim Betriebshof und in den städtischen Turnhallen.