Fußball-Testspiele : Kevelaerer SV zahlt gegen SV Rindern Lehrgeld

Kreis Kleve Beim 2:5 im Duell der Bezirksligisten nutzt der Gast seine Chancen konsequent. Viktoria Goch bezwingt BW Dingden mit 4:2. Der RSV Praest siegt 2:0 gegen Westfalia Anholt.

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch macht Fortschritte dabei, an den Schwächen zu arbeiten, die dafür gesorgt hatten, dass es in der vergangenen Saison nur zur Vizemeisterschaft hinter den Sportfreunden Broekhuysen gelangt hatte. Trainer Daniel Beine bescheinigte seiner Mannschaft jedenfalls nach dem 4:2 (2:1)-Heimsieg am Mittwochabend im Testspiel gegen den Landesligisten BW Dingden, bei der Defensiv- und Offensivarbeit „mannschaftlich sehr geschlossen agiert“ zu haben.