Fußball : Tickets, Fanartikel und Sponsoren: Die Frau für alle Fälle

Samira Berns, Marketing-Chefin des SV Straelen, genießt ihren Arbeitsplatz im Stadion an der Römerstraße. Foto: Heinz Spütz

Straelen Samira Berns, Marketing-Chefin des SV Straelen, hat vor dem Regionalliga-Saisonstart und dem Pokalspiel gegen St. Pauli alle Hände voll zu tun.

Nicht nur auf dem Trainingsplatz laufen beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen die Vorbereitungen auf den Saisonstart und das Pokalspiel gegen den FC St. Pauli auf Hochtouren. Marketing-Leiterin Samira Berns, die seit Anfang April damit beschäftigt ist, die Professionalisierung des Vereins voranzutreiben, kann ein Lied davon singen. Speziell der Einzug in die erste Hauptrunde um den DFB-Pokal bringt jede Menge Arbeit mit sich.

Vor seinem Abschied als Fußball-Abteilungsleiter übernimmt Jörg Schemberg noch einmal viele Aufgaben im organisatorischen Bereich. „Wir können froh sein, dass Jörg die formale Abwicklung für das Pokalspiel noch übernommen und mich mit wertvollen Informationen versorgt hat“, sagt die junge Marketing-Chefin von der Römerstraße. Für das „Spiel des Jahres“ gegen den Club vom Millerntor hat der SV Straelen eine sogenannte Expertenrunde ins Leben gerufen. In etlichen Sitzungen und Konferenzen geht es in erster Linie darum, die strengen Vorgaben vom Deutschen Fußball-Bund bis ins Detail zu beachten. Samira Berns hält die Fäden in der Hand und kümmert sich nebenbei auch um Ticketverkauf und die Organisation von Fanbussen.

Ihre Hauptaufgabe rund um den Pokal-Schlager besteht auch darin, Einnahmen für den Verein zu erzielen. „Für die Trikot-Flächen auf Brust und Armen suche ich noch Sponsoren. Aber ich bin guter Dinge, zeitnah fündig zu werden“, sagt sie. Speziell für das Pokalspiel wurde ein Fanschal auf den Markt gebracht, der mit den Namen der beiden beteiligten Vereine samt Wappen versehen ist und das Emblem des DFB mit dem Pokal zeigt. „Diese Sonderkollektion werden wir an einem Stand vor dem MSV-Stadion zum Preis von zehn Euro anbieten“, sagt Berns. „Dafür suche ich noch Helferinnen, die den Verkauf übernehmen. Ich habe bereits mit den Straelener Handballerinnen und meinen Mitspielerinnen bei Viktoria Winnekendonk gesprochen.“ Natürlich sollen zur Feier des Tages am 30. Juli auch „Einlaufkinder“ die Mannschaften auf den Platz begleiten. „22 Kinder sollten es schon sein, aber da ist das Interesse im Verein sehr groß“, so Berns. „Etwas schwieriger ist da schon der Transfer der Mädchen und Jungen und ihr anschließender Aufenthalt im Stadion. Ich gehe davon aus, dass die Kinder und ihre Begleitpersonen sich das Spiel in der Arena anschauen dürfen.“

Ganz nebenbei steht Samira Berns in ständigem Kontakt zu ihren Kollegen vom FC St. Pauli, um das Stadionmagazin mit Fotos und Informationen zu beiden Mannschaften füllen zu können. In Sachen Öffentlichkeitsarbeit ist die 23-Jährige in der Regionalliga-Saison Ansprechpartnerin für sämtliche Medien und wickelt beispielsweise Akkreditierungen zu den Heimspielen ab. Für die heimischen Anhänger hat sie ein Dauerkarten-Paket geschnürt. „Ein Tribünenplatz für unsere 17 Heimspiele kostet 225 Euro. Wer sich für dieses Angebot entscheidet, sieht gewissermaßen zwei Spiele umsonst“, erklärt Berns. Wer die Vorfreude auf die Viertliga-Spielzeit steigern möchte, kann ab sofort per E-Mail (samira.berns@svs19.com) eine Dauerkarte anfordern und sich einen Platz reservieren. Online-Tickets gibt es weiterhin unter www.niederrheinticket.de.

In Zukunft nimmt Samira Berns, die in ihrer Freizeit für den Nieder­rheinligisten Viktoria Winnekendonk auf Torejagd geht, als Vereinsvertreterin vor jedem Pflichtspiel an Sicherheitsbesprechungen mit dem Ordnungsamt der Stadt Straelen, der Polizei und einem Beauftragten des Sicherheitsdienstes teil.