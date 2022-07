Vorreiter im Kreis Kleve : SC Delphin ist jetzt „Schwimmschule“

Geldern Der Gelderner Schwimm-Club geht in Sachen Ausbildung mit gutem Beispiel voran und hat dafür jetzt als erster Verein im Kreis Kleve ein entsprechendes Zertifikat erhalten. Das Problem: Die Warteliste ist lang, eine Lösung nicht in Sicht.

„Natürlich sind wir als Verein sehr stolz, dass wir das Zertifikat als Lohn für unsere langjähre und offensichtlich sehr gute Arbeit bekommen haben“, sagt die stellvertretende Delphin-Vorsitzende Sabine Schmidt. „Aber trotz allem ist so langsam der Zeitpunkt erreicht, an dem die Politik in der Stadt Geldern eine Entscheidung pro Schwimmen treffen sollte.“ Hintergrund: In Geldern mangelt es an allen Ecken und Enden an Wasserflächen und entsprechenden Trainingszeiten. Darunter leiden neben der Schwimmausbildung beispielsweise auch der Schul- und der Rehasport. Schon seit Monaten sorgt das Dilemma im Sportausschuss für Diskussionsstoff – allerdings ohne dass eine erkennbare Lösung in Sicht ist.