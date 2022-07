Reitsport : Gelungene Turnier-Premiere auf dem Kevelaerer Daelshof

Kevelaer Spannende Dressur- und Springprüfungen. Anna Hanßen gewinnt Ehrenpreis der Stadt Kevelaer, Carolin Ophey das M-Springen mit Stechen.

Besonders gerne wird sich die für die in der Nachbarschaft beheimatete PSG Plankenhof aus Wetten startende Anna Hanßen an das Turnier erinnern, da sie den Ehrenpreis der Stadt Kevelaer mit nach Hause nehmen durfte. Dieser war für die Dressurprüfung der Eingangsstufe ausgeschrieben worden. Die Richterinnen Larissa Herwig und Brigitta Wego beurteilten die Grundgangarten, Sitz und Einwirkung sowie die Korrektheit der erforderlichen Lektionen. Im Sattel von Dixie Gold M erfüllte Anna Hanßen die Aufgaben besonders gut. Das Duo wurde mit der Note 8,20 belohnt und durfte im Anschluss die Ehrenrunde anführen.

Aber auch die jüngsten Teilnehmer des Turniers zeigten in den Nachwuchsprüfungen, dass sie bereits in der Lage sind, erste korrekte Ansätze zur gefühlvollen Hilfengebung und der beginnenden Kontrolle über das Pony oder Pferd zu zeigen. Das demonstrierte beispielsweise Malie Matenaer von der RSG Plankenhof in der zweiten Abteilung des Reiterwettbewerbs eindrucksvoll, in der sie ihr Pony Wendy mit der Note 8,30 an die Spitze dieser Prüfung ritt, in der die Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp auf dem Prüfstand standen.