Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch verpflichtet Milos Jesic

Goch Der 20-jährige Mittelfeldakteur kommt vom Oberligisten Spvg Schonnebeck. Er spielte früher schon einmal unter dem Gocher Trainer Daniel Beine.

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Milos Jesic, der zuletzt für den Essener Oberligisten Spvg Schonnebeck aufgelaufen ist, wechselt zum Vizemeister der vergangenen Saison. Der 20-jährige Mittelfeldakteur kam in der Spielzeit 2021/22 in Schonnebeck auf 13 Einsätze in der fünfthöchsten Klasse und stand dabei drei Mal in der Startelf.