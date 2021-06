Fußball-Regionalliga : SV Straelen holt Noah Holtschoppen von der Borussia

Straelen Der SVS verpflichtet den Mittelfeldakteur, der bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend-Bundesliga und der Regionalliga gespielt hat. Malek Fakhro wechselt zum VfB Lübeck.

Der 20-jährige Noah Holtschoppen kann auf der linken Seite und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. „Er ist ein talentierter Spieler. Wir freuen uns, dass wir ihn verpflichten konnten“, sagt Tecklenburg. Holtschoppen hat für Borussia Mönchengladbach in der A- und B-Jugend in der Bundesliga gespielt, ehe er 2019 in den Kader der U 23 aufrückte. Dort kam er in der Regionalliga auf 24 Einsätze, in denen er drei Treffer vorbereitete. Er ist nach Alind Shoshi (FSV Union Fürstenwalde), Ji-ha Joo (Teutonia St. Tönis) und dem jungen Torhüter Julius Paris (KFC Uerdingen) der vierte Neuzugang des SVS, der weiter am Kader für die neue Saison bastelt. „Ich denke, dass sich in den nächsten Tagen etwas tun wird“, sagt Hermann Tecklenburg.