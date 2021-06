Fußball-Kreisliga A : Der Kader des GSV Geldern steht noch nicht

Geldern Der Verein hat bislang einen externen Neuzugang verpflichtet: Uchenna Ani vom SV Walbeck. Trainer Roland Rößler ist noch auf der Suche nach weiteren Verstärkungen.

Der GSV Geldern feilt noch an seinem Kader für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A. Einen externen Neuzugang gibt es für das Team von Trainer Roland Rößler aber schon. Uchenna Ani kommt vom Bezirksligisten SV Walbeck, für den er in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 allerdings nicht zum Einsatz gekommen ist. Das soll sich nun in Geldern ändern. „Der Kontakt zu ihm ist über einen unserer Spieler zustande gekommen“, sagt Rößler. Der 31-jährige soll die GSV-Abwehr verstärken. Bei den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten hat der Coach einen positiven Eindruck gewonnen. „Er kann auf jeden Fall Fußballspielen, hat ein gutes Auge und ein super Stellungsspiel“, so Rößler