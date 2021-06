Fußball : Benedict Weeks bleibt Coach des SV Straelen

Straelen Die Trainerfrage beim Regionalligist ist nach einem weiteren Gespräch zwischen Präsident Hermann Tecklenburg und dem Übungsleiter geklärt. Doch es gibt noch Baustellen.

Die Trainerfrage beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen ist geklärt. Benedict Weeks wird auch in der kommenden Saison der Coach des SVS sein. Das teilte Präsident Hermann Tecklenburg am Dienstag auf Anfrage dieser Redaktion mit. „Benedict Weeks und ich haben uns am Montag in einem zweiten Gespräch noch einmal lange und ausführlich unterhalten. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, mit ihm als Trainer in die neue Saison zu gehen“, sagte der Präsident.