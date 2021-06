Fußball-Verband Niederrhein : Saison bei den Amateuren startet am 21./22. August

Die Vereine haben jetzt gut zwei Monate Zeit, sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Foto: imago sportfotodienst

Niederrhein Der FVN hat mitgeteilt, wann die neue Spielzeit losgeht. Einen neuen Modus gibt es für die Oberliga. Sie absolviert erst eine Hinrunde, dann wird die Klasse in Auf- und Abstiegsrunde geteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Jetzt haben die Amateur-Vereine im Fußball-Verband Niederrhein weitestgehend Klarheit, was die Saison 2021/2022 betrifft. Die neue Spielzeit in den Ligen auf Verbandsebene soll bei den Männern und Frauen am Wochenende 21./22. August gestartet werden. Das teilte der Fußball-Verband Niederrhein am Samstag mit. Zuvor hatten sich der Verbandsfußball-Ausschuss und die Vertreter der 13 Fußball-Kreise in Videokonferenzen mit dem Thema befasst. Wann die Spielzeit auf Kreisebene startet, das liegt in der Entscheidung der jeweiligen Kreise. Sie können auch vor oder nach dem 21./22. August loslegen.

Eine weitere wichtige Entscheidung mit Blick auf die neue Saison ist am Samstag nach einer Videokonferenz mit den 23 Vereinen, die in der kommenden Spielzeit in der Oberliga auflaufen, gefallen. Der Modus für die Liga steht fest und ist neu. Die Klasse galt in der vergangenen Saison als Problemliga, weil die Klubs vor einem Jahr mit Mehrheit dafür gestimmt hatten, einen Modus mit Hin- und Rückrunde zu absolvieren, was ein Mammutprogramm von 46 Spieltagen bedeutet hätte. Gerade einmal elf Spieltage konnten in der fünfthöchsten Klasse dann ausgetragen werden, ehe der Lockdown wegen der Corona-Krise erst für eine Unterbrechung und schließlich sogar zur Annullierung der Saison führte.

In der Spielzeit 2021/22 wird in der Oberliga zunächst eine Hinrunde ausgetragen. Danach geht es mit einer Auf- und Abstiegsrunde weiter, in denen die Mannschaften auch nur einmal gegeneinander antreten. Die Teams kommen somit „nur“ noch auf 32 beziehungsweise 33 Liga-Partien. „Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Saison und auch im Hinblick darauf, dass die Corona-Pandemie uns vielleicht noch einmal zu Unterbrechungen zwingen könnte, haben wir uns einstimmig so entschieden“, wird Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballauschusses im FVN, in einer Pressemitteilung des Verbandes zitiert.

Keine Veränderungen wird es bei den Männern in den Landes- und Bezirksligen geben. Die Einteilungen der Staffeln bleiben identisch. Es beginnt ein Jahr später also alles wieder bei Null. „Da wir die Saison ohne Wertung beendet haben, sind wir der Meinung, dass wir so starten wie im vergangenen Jahr“, so Jades. Bei den Frauen können die Staffeln der Niederrhein-, Landes- und Bezirksliga dagegen noch nicht eingeteilt werden, weil die endgültigen Mannschaftsmeldungen noch nicht vorliegen.

Zudem wurde mit den Fußball-Kreisen vereinbart, dass die Kreispokal-Wettbewerbe der vergangenen Saison, die wegen des Lockdowns nicht beendet werden konnten, ab dem 1. August fortgesetzt werden. Die Teams können, wenn sie das denn wollen, ihre Pokalpartien aber auch schon im Juli austragen.